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    Путин отстранит чиновников, упомянутых в докладе ВАДА

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу обвинений в махинациях с допинг-пробами, которые сегодня были представлены во время доклада специальной комиссии ВАДА.

    «Должностные лица, названные в докладе Комиссии как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования. Однако для того, чтобы принять окончательное решение об ответственности соответствующих должностных лиц, просим Комиссию ВАДА представить более полную, объективную, основанную на фактах информацию для учeта еe в расследовании российскими правоохранительными и следственными органами, работа которых, вне всяких сомнений, будет доведена до конца с последующим принятием исчерпывающих мер для предотвращения нарушений российского законодательства и взятых на себя нашей страной международных обязательств», – говорится в заявлении Президента РФ.

    Напомним, ВАДА обвиняет в махинациях также министра спорта РФ и главу РФС Виталия Мутко.

    Источник: Kremlin.ru

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    18.07.2016 21:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 19 июля 2016, 05:45

      А товарищ Мутко, видимо неприкосновенный. Уберите уже этого клоуна с таких постов. Поставьте профессионалов.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 июля 2016, 21:28

      Найдут козлов отпущения, Мудко чистенький выйдет из ВАДЫ

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июля 2016, 21:14

      Словоблудие. После Олимпиады(если допустят) уволят уборщицу в офисе РУСАДА, типа по незнанию мочу в унитаз вылила.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 18 июля 2016, 21:29

      Я думаю Мутко снимут(дадут другую кормушку).Они хитрые.Снимают одного и ставят такого же.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 18 июля 2016, 21:39

      Попозже. Дадут орден и советником к Путину.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 18 июля 2016, 22:18

      К бабке не ходи))) Или в Газпром

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