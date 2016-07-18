Путин отстранит чиновников, упомянутых в докладе ВАДА

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу обвинений в махинациях с допинг-пробами, которые сегодня были представлены во время доклада специальной комиссии ВАДА.

«Должностные лица, названные в докладе Комиссии как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования. Однако для того, чтобы принять окончательное решение об ответственности соответствующих должностных лиц, просим Комиссию ВАДА представить более полную, объективную, основанную на фактах информацию для учeта еe в расследовании российскими правоохранительными и следственными органами, работа которых, вне всяких сомнений, будет доведена до конца с последующим принятием исчерпывающих мер для предотвращения нарушений российского законодательства и взятых на себя нашей страной международных обязательств», – говорится в заявлении Президента РФ.

Напомним, ВАДА обвиняет в махинациях также министра спорта РФ и главу РФС Виталия Мутко.