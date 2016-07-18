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    В российском футболе было сокрыто 11 положительных допинг-проб

    Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем официальном сайте опубликовала доклад об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. В документе указаны данные о количестве исчезнувших допинг-проб. Отмечается, что сокрытие положительных тестов было применено в огромном количестве зимних и летних видов спорта.

    Лидерами по числу сокрытых проб являются легкая и тяжелая атлетика – 139 и 117 соответственно. Далее с большим «отрывом» расположились неолимпийские виды спорта (37), паралимпийские дисциплины (35), борьба (28), гребля на байдарках и каноэ (27), велоспорт (26) и конькобежный спорт (24).

    Что касается футбола, то по информации WADA руководство российского спорта скрыло 11 допинг-тестов, которые дали положительный результат.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2016 18:21
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 19 июля 2016, 00:37

      а че тут разбираться, нет пробы нет медали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 18 июля 2016, 23:49

      давят на россию всеми методами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 18 июля 2016, 22:07

      Как минимум у 10 миллионов американцев не было алиби на момент убийства Кеннеди. Значит именно эти 10 млн. убили Кеннеди. А вообще проанализируйте цифры. Около 70 атлетов принимают участие на олимпиаде. Исчезли 139 проб. Вопрос - Кто же ссал в банку еще около 70 атлетов?????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 июля 2016, 20:53

      дибилизм, когда прикроют уже пасть всем этим Обамализам?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > KARAT777 18 июля 2016, 21:23

      После путасосов

      -3
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      ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn > KARAT777 18 июля 2016, 22:33

      Как мУТКО уберут)

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 18 июля 2016, 20:27

      Ну, что вы как дети? Сейчас отрабатывается заказ против России. Допинг принимают во всем мире, и тут лишь политика в спорте. Такую карательную операцию можно провести против любой страны и ещё не известно, где положительных допинг проб будет больше. Олимпийские игры проводятся с древних времён и раньше люди были намного выносливее и здоровее. А так же питались нормальными продуктами. Но олимпийские рекорды продолжают ставить по сей день! Как?! Только лишь благодаря новым разработкам в фармакологии. Только благодаря допингу! Ну не может человеческий организм, живущий в хреновой экологической зоне ставить рекорды выше тех, что были у здоровых и физически развитых людей даже с учетом новых методик и тренажеров.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 18 июля 2016, 20:32

      Вы не правы.Посмотрите футбол 20-ти летней давности.Сейчас играют тактически грамотней и ходят качаться.Одно дело ,если вы сьели витаминку после матча,другое ,гремучую смесь которую давали нашим.А Америкосам вообще плевать на спорт ,кроме их футбола,баскетбола и лапты(как она там называется?)

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > андрей андреев 18 июля 2016, 20:42

      Могу сказать, что ни Месси ни, тем более Роналду, в подметки не годятся футболистам прошлых лет. Странная у вас логика и причем тут тактика, о которой вы говорите и выносливость организма?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 18 июля 2016, 20:52

      ФУТБОЛИСТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИГРАЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.Недавно смотрел по "Матчу" игру немцев с французами.Платини,Тигана,Бакенбауэр,Шумахер и т.д .Били послематчевые пенальти.Даже жена сказала-"Ну и бьют смешно"" И ловят смешно".Всё развивается и спорт тоже.Посмотрите на англичан 20 лет назад.Навес,голова.И всё

      2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > андрей андреев 18 июля 2016, 23:05

      А посмотрите на сборную Норвегии по лыжам и биатлону.У них в заявке на разрешение приёма препаратов допущены пилюли для астматиков. Выходит у них все астматики, ну ка запустите астматика на трассу и посмотрите через сколько км он сдохнет! Вывод все в России чпокеры одни ВАДА Дартаньяны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 18 июля 2016, 18:55

      Полная глупость - нашим игрокам уже никакие допинги не помогают,поэтому они их давно перестали принимать!

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 июля 2016, 18:27

      Не удивлюсь, если все они из ФК"Бомжатник"

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 18 июля 2016, 18:34

      Из КБД, точно!

      -3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Zeff 18 июля 2016, 19:02

      Кабардино-Балкарского Динамо?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Apocalypse 18 июля 2016, 23:42

      Красно-Белого Дома

      1
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