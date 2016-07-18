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    «Кайзерслаутерн» намерен вернуть Клозе

    Генеральный директор «Кайзерслаутерна» Томас Грис заявил, что хочет пригласить в команду нападающего Мирослава Клозе. Напомним, бывший игрок «Вердера», «Баварии» и «Лацио» защищал цвета «красных дьяволов» с 1999-го по 2004-й годы. В настоящий момент 38-летний немец находится в статусе свободного агента после завершения в июне контракта с римским клубом.

    «Подписание Клозе стало бы для «Кайзерслаутерна» джек-потом, большим выигрышем. Но я сомневаюсь, есть ли у него желание выступать во второй бундеслиге. Тем не менее, мы должны попытаться использовать эту возможность», – отметил Грис.

    В минувшем сезоне Клозе принял участие в 24 поединках Серии А, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Bild

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    18.07.2016 18:04
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