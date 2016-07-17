Моуринью: «Шоу пожертвовал своим отпуском для скорейшего возвращения после травмы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил настойчивость Люка Шоу в стремлении побыстрее вернуться на поле после травмы.

«Для меня было неожиданностью увидеть Люка на тренировках. Но он летом проделал фантастическую работу. Ради того, чтобы форсировать свое возвращение после травмы, он пожертвовал своим отпуском. Он остался в Манчестере и каждый день проводил занятия. Это нормально, что пока ему не хватает кондиций и уверенности», – заявил Моуринью.