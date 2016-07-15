Кудряшов: «Уверен, что «Ростову» попадется «Фенербахче»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов считает, что в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов его команде попадется «Фенербахче».

«Нам будет удобнее сыграть с «Аяксом» или «Андерлехтом». Не хочется, чтобы попался «Фенербахче», но я процентов на 90 уверен, что мы будем играть против турков, – сказал Кудряшов.

Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в Ньоне и начнется в 13:00 по московскому времени.