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    Кудряшов: «Уверен, что «Ростову» попадется «Фенербахче»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов считает, что в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов его команде попадется «Фенербахче».

    «Нам будет удобнее сыграть с «Аяксом» или «Андерлехтом». Не хочется, чтобы попался «Фенербахче», но я процентов на 90 уверен, что мы будем играть против турков, – сказал Кудряшов.

    Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в Ньоне и начнется в 13:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2016 11:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июля 2016, 13:16

      Мне кажется что любой из этих клубов пройдёт Ростов.....опыт европейский ни кто не отменял...да и состав у Ростова по слабее будет...если только везение не поможет

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 июля 2016, 13:11

      Ростов любого пройдет из этой четверки, конечно сложнее будет если попадутся
      турки.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июля 2016, 11:58

      Аякс камне на камне не оставит от Ростова,все-таки слишком уж разный уровень футболистов

      -2
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      Рейтинг: +256

      Ris > Pro100Kid 15 июля 2016, 12:22

      Думаю тут из-за тактических построений удобнее. Если кратко, удобнее играть 3-5-2 против 4-3-3 а не против 4-2-3-1. Посмотреть хотя-бы игры в нашей лиге, как тяжело Ростову было играть против Амкара (4-3-2-1) или против такого-же насыщенного центра 3-5-2 у Крыльев. А по уровню они все выше, кто-то больше, кто-то меньше. Та-же Спарта, вспомни как Краснодар отодрала, 4-0 по сумме двух матчей, так они еще и прибавляют.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 15 июля 2016, 11:57

      Да,Аякс более удобен будет,с нашим стилем игры.Будем посмотреть.

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