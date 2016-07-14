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    Бентеке может остаться в «Ливерпуле»

    Форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке может остаться в клубе. Как сообщает источник, красные готовы отпустить бельгийца только за 38,7 миллиона евро.

    Если же за 25-летнего бельгийца не будет выплачена сумма его отступных, то он будет и дальше защищать цвета «Ливерпуля».

    Кристиан Бентеке стал игроком красных в 2015 году. В минувшем сезоне он провeл 29 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: The Guardian

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    14.07.2016 09:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -130

      калач 15 июля 2016, 15:46

      зато он в том сезоне забил решающий гол ударом через себя. не то что этот выскочка Дивок которого Клоп везде сует

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июля 2016, 11:46

      2 недели назад была такая же "новость", такими же словами

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