Бентеке может остаться в «Ливерпуле»

Форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке может остаться в клубе. Как сообщает источник, красные готовы отпустить бельгийца только за 38,7 миллиона евро.



Если же за 25-летнего бельгийца не будет выплачена сумма его отступных, то он будет и дальше защищать цвета «Ливерпуля».



Кристиан Бентеке стал игроком красных в 2015 году. В минувшем сезоне он провeл 29 матчей, в которых забил девять голов.