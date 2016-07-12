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    Моуринью намерен расстаться с четырьмя основными игроками «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» по инициативе наставника Жозе Моуринью могут покинуть четверо основных игроков, в числе которых Бастиан Швайнштайгер, Хуан Мата, Дэйли Блинд и Маркос Рохо.

    Сообщается, что португальский специалист не видит этих футболистов в составе «красных дьяволов», кроме того, их уход позволит разгрузить зарплатную ведомость и выручить средства на приобретение новых игроков.

    Источник предполагает, что прибыль от продажи немца, испанца, голландца и аргентинца как раз покроет расходы на покупку хавбека «Ювентуса» Поля Погба.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.07.2016 20:12
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 июля 2016, 12:37

      я бы хотел понаблюдать за Матой в Лестере или Тоттенхэме :)
      ну а так, я б Блинда оставил, на ротацию бы пригодился в опорную зону, там он лучше всего играет

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 июля 2016, 08:27

      Еще не было,чтобы команды Жозе,не стали чемпионамию Максимум следующий сезон.

      -2
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      Рейтинг: +117

      Marchen 13 июля 2016, 08:09

      не верю своим глазам...
      Погба? на ЧЕ он себя показал... не тот это игрок который нужен МЮ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 13 июля 2016, 06:54

      Мату выгнал из Челси теперь из МЮ, ему надо
      перебираться к Арсену,там его место по стилю игры.

      2
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 13 июля 2016, 01:33

      Финансовый баланс надо востоновить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 13 июля 2016, 00:55

      Хлам продать)))

      -2
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      Рейтинг: +15

      Alidan 13 июля 2016, 00:31

      Будет толк увидишь

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 июля 2016, 00:08

      Пусть продаёт , был бы только толк . Пора Феогюсона возвращать .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 12 июля 2016, 23:26

      Пришло время Зениту побренчать монетой.

      1
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      Рейтинг: +15

      Alidan 12 июля 2016, 23:23

      Маур все правильно делает везде где он работал как минимум чемпион страны

      0
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