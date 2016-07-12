Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» хочет отдать Кокорина в аренду «Шальке» или «Спортингу»

    Руководство «Зенита» хочет отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в иностранный клуб.

    «Изначально после скандала с кальяном и шампанским, а также ссылки Кокорина в «Зенит-2» руководство клуба вышло на «Шальке» через общие спонсорские связи. Но затем в игру вступил известный португальский агент Пауло Барбоза, связавшийся с генеральным директором «Зенита» Максимом Митрофановым и предложивший вариант со «Спортингом». Сейчас клуб прорабатывает оба варианта развития ситуации», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Сообщается, что трудности при переговорах возникают из-за того, что немецкий и португальский клубы не хотят платить игроку его высокую зарплату.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      rnm 15 июля 2016, 11:14

      Да кто его теперь возьмет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 11:46

      Он там опозорится ,потом сопьётся ,на лавке .Там надо бороться за место в основном составе .Это не для него .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 июля 2016, 08:21

      Только в Шальке,там в Германии его приучат к дисциплине,научат как надо жить и самое главное научат играть в футбол на высоком уровне!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 13 июля 2016, 01:24

      в фнл его

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2016, 00:51

      В Китай его, и не в аренду, а продать, там любые бабки выложат...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 июля 2016, 00:47

      Да кому он нужен? Монако?? Только если в ресторанах с павликом пить..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 июля 2016, 00:28

      ...всех продаём
      ...всех отдаём...
      кто будет играть???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 13 июля 2016, 00:28

      Однозначно попросили сверху игрока помять-методы воспитания какие то странные, как к мясу относятся ,потом слезно жалуются почему наши игроки за такие понятия как "страна" и "болельщики"не хотят играть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 13 июля 2016, 00:20

      надо его в ФК Чита

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 июля 2016, 00:19

      Кому он нужен? А вообще, конечно правильно. Лучше уберите от греха...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11