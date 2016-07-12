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    УЕФА раскрыл подробности жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЧ

    Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 15 июля в 13:00 по московскому времени. С этого этапа квалификация делится на два турнира – Путь представителей лиг и Путь чемпионов.

    В Пути представителей лиг сыграют вице-чемпионы стран с 7-го по 15-е в таблице коэффициентов УЕФА, а в Пути чемпионов – команды, занявшие первые места в странах с 12-го по 54-е.

    Перед жеребьевкой команды были поделены на сеяных и несеяных.

    Путь представителей лиг

    Сеяные
    «Шахтер» (Украина) 81,976
    «Аякс» (Голландия) 58,112
    «Андерлехт» (Бельгия) 54,000
    «Фенербахче» (Турция) 40,920
    «Спарта» (Чехия) 40,585

    Несеяные
    ПАОК (Греция) 37,440
    «Стяуа» (Румыния) 36,576
    «Монако» (Франция) 36,549
    «Янг Бойз» (Швейцария) 24,755
    «Ростов» (Россия) 11,716

    Путь чемпионов

    Сеяные
    «Олимпиакос» (Греция) 70,940
    «Виктория» (Чехия) 44,585
    «Зальцбург» (Австрия) 42,520 или «Лиепая» (Латвия)
    «Селтик» (Шотландия) 40,460 или «Линкольн» (Гибралтар)
    АПОЕЛ (Кипр) 35,935 или ТНС (Уэльс)
    БАТЭ (Белоруссия) 34,000 или «Сейняйоки» (Финляндия)
    «Легия» (Польша) 28,000 или «Зриньски» (Босния)
    «Динамо» З (Хорватия) 25,775 или «Вардар» (Македония)
    «Лудогорец» (Болгария) 25,625 или «Младост» (Черногория)
    «Копенгаген» (Дания) 24,720 или «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

    Несеяные
    «Карабах» (Азербайджан) 13,475 или «Дюделанж» (Люксембург)
    «Русенборг» (Норвегия) 12,850 или «Норчепинг» (Швеция)
    «Астана» (Казахстан) 12,575 или «Жальгирис» (Литва)
    «Астра» (Румыния) 11,076
    «Шериф» (Молдавия) 10,575 или «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
    «Црвена Звезда» (Сербия) 7,175 или «Валлетта» (Мальта)
    «Динамо» Т (Грузия) 5,875 или «Алашкерт» (Армения)
    «Хабнарфьордюр» (Исландия) 5,750 или «Дандолк» (Ирландия)
    «Тренчин» (Словакия) 5,400 или «Олимпия» (Словения)
    «Партизани» (Албания) 1,575 или «Ференцварош» (Венгрия)

    Источник: УЕФА

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    12.07.2016 15:14
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2016, 08:09

      Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 15 июля в 13:00 по московскому времени
      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

      Я ОДИН НА КАЛЕНДАРЕ ВИЖУ 22 ИЮЛЯ???
      ПОЛУЧАЕТСЯ, ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕРЕЗ ГОД))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 11:41

      Нормально, что Гибралтар легко может оказаться сеяным?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 июля 2016, 10:14

      Ростову удачи и веселой игры!!!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 июля 2016, 18:16

      Желаю Ростову-Спарту!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Parham 13 июля 2016, 08:34

      Да в принципе с любой играть можно. Единственно не хотелось бы Фенер.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июля 2016, 17:56

      ЦСКА трясет услышав -- ВАРДАР.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 июля 2016, 11:43

      Вардар уже не слышно! Там Динамо повеселее будет)).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2016, 17:18

      Нифига на понял.Подожду жеребьёвки)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 13 июля 2016, 08:39

      Все элементарно. Представители Лиг сеяные с не сеяными. И чемпионы сеяные с не сеяными. Тобишь Сельмашу попадутся один из Аякс, Фенер, Спарта или Андерлехт. С хохлами разводят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +111

      lisal 12 июля 2016, 17:09

      Ростову удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      Топс 12 июля 2016, 15:48

      Ура Зениту

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 12 июля 2016, 15:45

      Удачи Астане и Ростову!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 12 июля 2016, 15:41

      Черт ногу сломит!

      1
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