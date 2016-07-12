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  • УЕФА раскрыл подробности жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЧ

УЕФА раскрыл подробности жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЧ

12 июля 2016, 15:14
20

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 15 июля в 13:00 по московскому времени. С этого этапа квалификация делится на два турнира – Путь представителей лиг и Путь чемпионов.

В Пути представителей лиг сыграют вице-чемпионы стран с 7-го по 15-е в таблице коэффициентов УЕФА, а в Пути чемпионов – команды, занявшие первые места в странах с 12-го по 54-е.

Перед жеребьевкой команды были поделены на сеяных и несеяных.

Путь представителей лиг

Сеяные
«Шахтер» (Украина) 81,976
«Аякс» (Голландия) 58,112
«Андерлехт» (Бельгия) 54,000
«Фенербахче» (Турция) 40,920
«Спарта» (Чехия) 40,585

Несеяные
ПАОК (Греция) 37,440
«Стяуа» (Румыния) 36,576
«Монако» (Франция) 36,549
«Янг Бойз» (Швейцария) 24,755
«Ростов» (Россия) 11,716

Путь чемпионов

Сеяные
«Олимпиакос» (Греция) 70,940
«Виктория» (Чехия) 44,585
«Зальцбург» (Австрия) 42,520 или «Лиепая» (Латвия)
«Селтик» (Шотландия) 40,460 или «Линкольн» (Гибралтар)
АПОЕЛ (Кипр) 35,935 или ТНС (Уэльс)
БАТЭ (Белоруссия) 34,000 или «Сейняйоки» (Финляндия)
«Легия» (Польша) 28,000 или «Зриньски» (Босния)
«Динамо» З (Хорватия) 25,775 или «Вардар» (Македония)
«Лудогорец» (Болгария) 25,625 или «Младост» (Черногория)
«Копенгаген» (Дания) 24,720 или «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

Несеяные
«Карабах» (Азербайджан) 13,475 или «Дюделанж» (Люксембург)
«Русенборг» (Норвегия) 12,850 или «Норчепинг» (Швеция)
«Астана» (Казахстан) 12,575 или «Жальгирис» (Литва)
«Астра» (Румыния) 11,076
«Шериф» (Молдавия) 10,575 или «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
«Црвена Звезда» (Сербия) 7,175 или «Валлетта» (Мальта)
«Динамо» Т (Грузия) 5,875 или «Алашкерт» (Армения)
«Хабнарфьордюр» (Исландия) 5,750 или «Дандолк» (Ирландия)
«Тренчин» (Словакия) 5,400 или «Олимпия» (Словения)
«Партизани» (Албания) 1,575 или «Ференцварош» (Венгрия)

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (20)
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ZhenjaSAB
1468327273
Черт ногу сломит!
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murakami777
1468327550
Удачи Астане и Ростову!
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Топс
1468327738
Ура Зениту
Ответить
lisal
1468332580
Ростову удачи
Ответить
андрей андреев
1468333086
Нифига на понял.Подожду жеребьёвки)))
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468335362
ЦСКА трясет услышав -- ВАРДАР.
Ответить
Parham
1468336616
Желаю Ростову-Спарту!!!
Ответить
vgarakh
1468394045
Ростову удачи и веселой игры!!!
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1468399268
Нормально, что Гибралтар легко может оказаться сеяным?))
Ответить
REDWHITE_
1469164143
Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 15 июля в 13:00 по московскому времени $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Я ОДИН НА КАЛЕНДАРЕ ВИЖУ 22 ИЮЛЯ??? ПОЛУЧАЕТСЯ, ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕРЕЗ ГОД))))
Ответить
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