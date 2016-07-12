Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей мира на данный момент. Возглавляют список певица Тэйлор Свифт (170 миллионов долларов), группа One Direcrion (110) и писатель Джеймс Паттерсон (95).

Самый богатый спортсмен из рейтинга – Криштиану Роналду, который за год заработал 88 миллионов долларов. В общем списке он занимает четвертое место. Также в рейтинге Лионель Месси (81,5 миллион и 8-е место), Златан Ибрагимович и Неймар (по 37,5 миллиона).

Самый богатый баскетболист – Леброн Джеймс (77 миллионов), теннисист – Роджер Федерер (68), гольфист – Фил Микельсон (53), игрок в американский футбол – Кэм Ньютон (53), гонщик Формулы 1 – Люис Хэмилтон (46), легкоатлет – Усейн Болт (32,5). Представителей других видов спорта в рейтинге нет.