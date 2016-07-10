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    Скончался четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Исаев

    Сегодня на 84 году жизни не стало заслуженного тренера России и четырехкратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Анатолия Исаева. Об этом сообщил вице-президент РФС Никита Симонян.

    «Потеря огромная. Хороший человек, друг, классный футболист и тренер. Большая потеря… Он только вышел из больницы, и вот сегодня все это случилось. Светлая память… Сделаем все, чтобы достойно проводить нашего друга в последний путь. Знаете, такие светлые воспоминания о нем! Я все время говорил, поздравляя его с днем рождения: «Анатолий Константиныч, Бастилия взята!». Он ведь 14-го июля родился. И вот чуть-чуть не дожил до дня рождения…» – сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2016 21:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2016, 03:53

      Я конечно-же не успела застать этого футболиста в силу своего возраста, но присоединяюсь к соболезнующим, Царства, как говорится, Небесного!

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 00:41

      .....светлая память великому футболисту!!!!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 июля 2016, 00:00

      Соболезную!!!

      1
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 10 июля 2016, 22:22

      Вечная память, Небесный покой!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 10 июля 2016, 22:07

      Огромное спасибо от благодарных потомков за 1-е футбольное золото !!! (ОИ Мельбурн-56). Вечная память!!!

      5
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 10 июля 2016, 21:43

      Олимпийский чемпион 1956 года! Вечная память.

      6
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