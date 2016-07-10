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    Бакка может стать игроком «Вест Хэма» уже на следующей неделе

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах футболиста заинтересован «Вест Хэм», который уже сделал итальянскому клубу предложение о трансфере колумбийца в размере 30 миллионов евро.

    Сообщается, что агент 29-летнего форварда в ближайшее время отправится в Лондон для согласования личного контракта. О переходе игрока может быть объявлено уже во вторник.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Бакка провел 38 матчей, в которых забил 20 голов.

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    Источник: Skysports

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    10.07.2016 13:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +407

      18JG 10 июля 2016, 14:03

      "Молотобойцы" одурели, извините? За 30 лямов можно напа и помоложе подписать.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 14:00

      Милан красава, 400 Лямов осваивает, отдаёт светлое пятно единственное, а интересуется Поповыми э, сосами, обсосами и другим шлаком

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