Бакка может стать игроком «Вест Хэма» уже на следующей неделе

Нападающий «Милана» Карлос Бакка может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах футболиста заинтересован «Вест Хэм», который уже сделал итальянскому клубу предложение о трансфере колумбийца в размере 30 миллионов евро.

Сообщается, что агент 29-летнего форварда в ближайшее время отправится в Лондон для согласования личного контракта. О переходе игрока может быть объявлено уже во вторник.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Бакка провел 38 матчей, в которых забил 20 голов.

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