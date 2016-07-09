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    Клопп: «Ливерпуль» будет становиться сильнее и непременно добьется больших успехов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от продления контракта с мерсисайдским клубом.

    «Сложно выразить словами, насколько большой честью для меня стало доверие, оказанное нам владельцами и клубом в целом. Мы пока еще в начале нашего пути, но уже чувствуем тесную связь с этим совершенно особенным местом – и это просто невероятно.

    Но в первую очередь я должен признать, что столь большое доверие накладывает не меньшую ответственность. На протяжении всей нашей тренерской карьеры мы старались добиваться лучшего для своих команд и клубов, делая наших болельщиков гордыми и счастливыми.

    Чтобы прийти к этому, мы должны удостовериться, что всегда ставим развитие игроков и команды в целом в основу каждого принятого нами важного решения. Моя работа заключается в том, чтобы управлять этим и убеждаться, что каждый элемент окружения футбольного клуба «Ливерпуль» находит свое наилучшее применение в игре. Это просто великолепно, что владельцы клуба так же нацелены на это, как и мы.

    Еще немало предстоит сделать, и мы надеемся достичь наших целей, оставаясь сплоченным коллективом в любом уголке мира. Все мы и каждый из нас по отдельности несет ответственность за это – каждый, кто является частью нашей ливерпульской семьи: игроки, персонал, владельцы и, конечно, болельщики. Действуя вместе в любой ситуации, мы будем становиться сильнее, лучше и непременно добьемся больших успехов», – сказал Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    09.07.2016 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 11 июля 2016, 19:55

      С такими трансферами Ливерпулю не видать трофеев

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