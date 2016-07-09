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    Матерацци: «У меня нет никаких претензий и обид на Зидана»

    Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира 2006 года с командой Франции, в котором он получил удар головой в грудь от Зинедина Зидана.

    «Я уже решил издать книгу об этом событии, потому что многие постоянно спрашивают меня о том, что я сказал тогда Зидану, раз он отреагировал таким образом. Я произнес глупые слова, но не заслуживал такой реакции. В любом районе Рима, Неаполя, Турина, Милана и Парижа можно услышать ругательства и посерьезнее.

    Я говорил про его сестру, а не мать, как это было написано в некоторых газетах. Моя мать умерла, когда я был подростком, поэтому я никогда не смог сказать бы такое.

    Не понимаю, почему эта история достигла таких масштабов. Я хочу, чтобы люди помнили из того финала мои голы, а не удар головой. Но у меня нет никаких претензий и обид на Зидана», – отметил Матерацци.

    Источник: Marca

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    09.07.2016 06:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 июля 2016, 10:02

      То есть разница прямо таки принципиальная между оскорблениями сестры и матери??? Да скажи ты мне про мою сестру , что-то прямо в лицо и я бы тебе не головой в грудь съездил ,а ломом башку проломил бы... не заслужил он видите-ли такой реакции и не имеет претензий к Зидану... да МРАЗЬЮ ты конченной навсегда останешься в истории футбола!

      5
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      Рейтинг: +150

      dvb 9 июля 2016, 07:45

      Серьёзно?:)
      Я не знаю что нужно было тогда сказать Зидану. чтобы так его взбесить.
      Этот эпизод обеспечил чемпионство Италии.
      Тут нужно ещё денег Зидану подогнать!

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > dvb 9 июля 2016, 10:00

      За что ему денег подогнать, за то что его развели как лошару?

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > dvb 9 июля 2016, 10:03

      Нихрена он не обеспечил.
      Чем это помогло Италии? Зидана удалили в самом конце.
      Промахнулся ТРЕЗЕГЕ, который бил вторым.
      Типа - был бы Зидан - Трезеге бы не поставили бить? Поставили бы.

      -3
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      Рейтинг: -186

      Protosser > richi 9 июля 2016, 10:04

      Вот именно - Зидан (!!!!!!) профессионал! Вломить за сестру? Святое дело. После матча.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Protosser 9 июля 2016, 10:27

      Вот и именно, что не во врЕмя.

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