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    Хави: «Буду рад, если Денис Суарес возьмет мой номер»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выразил надежду, что новичок каталонцев Денис Суарес будет выступать под шестым номером.

    «Буду рад, если Суарес возьмет мой номер. Я знаю, каково быть молодым игроком в основной команде, и желаю ему всей удачи в мире», – сказал Хави.

    Также футболист прокомментировал ситуацию с Лионелем Месси, который вместе со свои отцом был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

    «Надеюсь, что эта проблема будет решена как можно скорее в их пользу. Месси – все еще лучший футболист в мире», – сказал Хави.

    Источник: Sport.es

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    08.07.2016 23:13
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