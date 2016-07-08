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    УЕФА закрыл дело Сахо

    Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо не понесет дальнейшего наказания за использование допинга.

    Напомним, футболист провалил допинг-тест после мартовского матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» и был наказан предварительной дисквалификацией на 30 дней. Позже Сахо был оправдан, а теперь УЕФА сообщил о закрытии дела.

    «После слушаний в присутствии адвокатов игрока и экспертов из аккредитованных ВАДА лабораторий, УЕФА принял решение закрыть дело», – сказано в сообщении организации.

    Источник: Goal.com

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    08.07.2016 22:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 10 июля 2016, 02:37

      В финале ЛЕ с Севильей его не хватило((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 июля 2016, 23:23

      закрыла, а не закрыл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июля 2016, 22:17

      Чай не русский, и даже не якут...

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