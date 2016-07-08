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    Тино Коста расторг договор со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Тино Коста, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину», расторг контракт с московским клубом. Об этом сообщил агент игрока Рубен Муньос.

    «Соглашение Тино со «Спартаком» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Таким образом, с первого июля он – свободный агент. Пока мы не определились со своим будущим. Велика вероятность, что Тино вернется в Аргентину. В частности, рассматриваем вариант с выступлением за «Сан-Лоренсо», – сказал Муньос.

    Ранее главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не рассчитывает на Косту.

    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2016 20:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 8 июля 2016, 21:58

      Хороший был игрок. Так как Коста играл при Карпине и при Эмери сейчас никто в Спартаке не играет. Но тренерскому гению Аленичева естественно виднее.

      1
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      Рейтинг: +35

      Red Men > mgordeev 8 июля 2016, 23:32

      Хочу напомнить с чего вдруг ряд легеонеров отправили по арендам.

      Это случилось сразу после скачка курса валют....

      А так как у всех контракты в евро, и суммы там значительные!

      Аленичеву дали команду, разгрузить состав.... После чего остались либо самые лучшие, либо те кто пошёл на понижение зп.

      Удивительно что после этого Спартак вообще оказался в еврокубках!

      Так что прошу не гнать на тренера!

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      Рейтинг: +76

      P0rter > mgordeev 9 июля 2016, 14:22

      Глаза у него горели, да. Но толку было мало

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > mgordeev 9 июля 2016, 15:05

      Кроме агрессии толку ноль.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > P0rter 9 июля 2016, 15:12

      Не везло ему. Но смотреть приятно было. Помню проигрывали два мяча на 89 минуте, все опустили руки и только Коста носился как цепной пес. За такое отношение хочется идти на стадион. Сейчас в Спартаке другие ценности.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Red Men 9 июля 2016, 15:17

      С аргументами согласен. Но и объективно эти легионеры покупались под задачу "трофей", а не под поставленную перед Аленичевым "4-ое место".

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 июля 2016, 21:35

      Ещё один пример того, что не нужно покупать 29 летних игроков за 7-8 лямов, деньги на ветер... Таких примеров уйма и надеюсь Спартак больше не будет осуществлять такие левые трансферы...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 июля 2016, 20:37

      Зачем покупали непрофпригодного???? Интересно кто вообще принимал по нему решение ещё тогда???? Федун???

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > RedWhiteFans2 8 июля 2016, 21:21

      Эмери

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      Рейтинг: +76

      P0rter > RedWhiteFans2 9 июля 2016, 14:23

      Все решения и трансферы не проходят без Федуна. Лучше б он дал свободу выбора тем, кто отвечает за результат.

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