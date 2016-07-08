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    Манчини готов возглавить сборную Англии

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини готов возглавить сборную Англии.

    Контракт итальянского специалиста с миланским клубом истекает через год, и, как сообщается, Манчини чувствует неуверенность в своем будущем после того, как 70% акций «Интера» приобрел китайский консорциум Suning Commerce Group.

    По информации источника, Манчини готов принять предложение от Футбольной ассоциации Англии и возглавить сборную этой страны.

    Напомним, англичане остались без главного тренера после увольнения Роя Ходжсона, под руководством которого они проиграли сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016.

    Источник: Goal.com

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    08.07.2016 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +496

      firs04 8 июля 2016, 10:13

      Еще один сумасшедший))

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