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    Мутко: «Новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение Мамаева и Кокорина»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что новому главному тренеру сборной России будет дана рекомендация учесть поведение футболистов национальной команды Павла Мамаева и Александра Кокорина. Напомним, во время отпуска в Монте-Карло игроки за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

    «Мы не можем влиять на мнение главного тренера, но ему будет дана рекомендация учесть эту ситуацию с поведением футболистов

    У спортсменов должна быть профессиональная этика, нужно нести ответственность за вид спорта, который представляешь. Эти ролики с вечеринки в Монако показывают их отношение к футболу. Когда Кокорина обыграли, он уже через пять метров бросил бежать. Почему?» – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    07.07.2016 12:35
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2016, 07:08

      Тренер без Мутко разберется с кем с как играть, министр уже накосячил везде...даже олимпиаду просрал с допингами ......

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 июля 2016, 18:18

      мудко ты мудак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 7 июля 2016, 17:34

      Лох

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 7 июля 2016, 17:29

      Надо петицию на счет Мудко создавать как с Астаховым создали-пора гнать этого из спорта!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      mcsinij 7 июля 2016, 15:42

      Ну отдохнули ребята. Что из этого трагедию делать? У всех были бы такие зп тоже так же гудели.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 7 июля 2016, 15:25

      уже заготовлены отговорки после следующего провала.
      новый не сыгранный состав, давление со стороны болельщиков и прессы и разные другие бла-бла-бла. Мутко - позор, иди к черту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июля 2016, 15:19

      Его ты в дверь , а он в окно.

      1
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      Рейтинг: +30

      мистер никто 7 июля 2016, 14:32

      давайте все вместе что то с этим мутко делоть эта мудила только воду мутин ,а сам как и игроки только ля ля ля и все

      0
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      Рейтинг: +35

      pipetochka 7 июля 2016, 14:13

      Да как вообще воможно, чтобы министром спорта и президентом РФС был один и тот же человек! Это пиз...ц просто! Сколько нам еще это все говно терпеть....

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > pipetochka 7 июля 2016, 14:14

      Минимум до выборов 2018,а там как проголосуем)))

      1
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 7 июля 2016, 13:51

      Надеюсь кто нибудь уже прислушается и к нашим рекомендациям и выгонит Мудко из кабинета!!!!???

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AtticusFinch 7 июля 2016, 14:15

      ЩАААс

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 7 июля 2016, 14:21

      Ну что, Германия вперед!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 7 июля 2016, 14:28

      Кто бы сомневался))))

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 7 июля 2016, 14:37

      Forever.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 7 июля 2016, 15:10

      Что интересно,у них не бывает выпавших поколений.Всегда играют старики,средние и молодняк.Сейчас Драгслера подтянули,норм.парень.И тут же Гомес с пенсии подтянулся)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 7 июля 2016, 16:10

      Спортивные школы работают постоянно, а не как у нас, к определенному событию. К Олимпиаде, ЧМ, думают, сейчас денег ввалим, натурализуем кого нибудь( опять же за деньги) и дело в шляпе. По другому у них мозгов не хватает.

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > андрей андреев 7 июля 2016, 16:29

      Сейчас подтянули??????Ты в адеквате???-его ещё 4 года назад подтянули....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AtticusFinch 7 июля 2016, 19:19

      Что ж ты такой нервный? Я имел ввиду что он с Киммихом совсем молодые.Только не пиши-"Молодые??? Ты в адеквате??? им за 20 уже..."

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