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    В августе начнутся съемки фильма о Яшине

    Продюсер Олег Капанец рассказал о съемках фильма о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

    «Актер на роль Яшина уже выбран. Это было сделать непросто. Среди кандидатов были Петренко, Добрыгин и еще многие другие. Каждый раскрыл образ Яшина по-своему. Кто сыграет нашего прославленного вратаря, пока не скажу, но делать из этого секрет, как в случае с фильмом «Высоцкий», не будем. Скоро все станет известно.

    Съемки фильма начнутся в конце августа. Осуществить будет непросто, так как будет много сцен футбола», – отметил Капанец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2016 16:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 6 июля 2016, 16:28

      Безруков сыграет Льва Ивановича 100 % )

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