«Кристал Пэлас» приобрел защитника «Вест Хэма» за 10 миллионов

Защитник «Вест Хэма» Джеймс Томкинс перешел в «Кристал Пэлас». По информации офицальной страницы «орлов» в Twitter, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов. О сроке трудового соглашения с 27-летним англичанином не сообщается.

В прошедшем сезоне Томкинс провел за «Вест Хэм» в АПЛ 25 матчей, в которых заработал три желтые карточки.