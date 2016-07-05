«Кристал Пэлас» приобрел защитника «Вест Хэма» за 10 миллионов

Какое-то сумвшествие в англии. У нас кризис а они покупают пачками средних игроков за 10 млн фунтов!!! Но я рад за них! Хоть гдето люди нормально живут!!!
Защитник «Вест Хэма» Джеймс Томкинс перешел в «Кристал Пэлас». По информации офицальной страницы «орлов» в Twitter, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов. О сроке трудового соглашения с 27-летним англичанином не сообщается.
В прошедшем сезоне Томкинс провел за «Вест Хэм» в АПЛ 25 матчей, в которых заработал три желтые карточки.
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— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 5 июля 2016 г.