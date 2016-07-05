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    Ван Перси близок к возвращению в АПЛ

    32-летний форвард «Фенербахче» Робин ван Перси близок к возвращению в АПЛ. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересованы местные «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

    Помешать трансферу может запросы голландца по зарплате, из-за которой лондонские клубы могут рассмотреть другие варианты усиления нападения.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Турции форвард забил 16 голов в 31 матче.

    Источник: Daily Mail

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    05.07.2016 10:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 июля 2016, 11:02

      Всегда поражало то, что стоит футболисту хорошо поиграть год-другой и перейти в клуб с высокой зарплатой, как после этого, при переходе в другой клуб, он будет просить зарплату не меньше. Даже если игрок заметно сдал и постарел.

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      Рейтинг: +284

      Kano 5 июля 2016, 10:10

      Может еще зажжет.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 июля 2016, 10:07

      И зачем. Скорости уже не потянет

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