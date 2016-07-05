32-летний форвард «Фенербахче» Робин ван Перси близок к возвращению в АПЛ. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересованы местные «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».



Помешать трансферу может запросы голландца по зарплате, из-за которой лондонские клубы могут рассмотреть другие варианты усиления нападения.



В минувшем розыгрыше чемпионата Турции форвард забил 16 голов в 31 матче.