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    Сарсания: «Зенит» готов расстаться с Витселем и Гараем

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что некоторые легионеры «Зенита» могут покинуть клуб. Речь, в частности, идет о Эсекьеле Гарае и Акселе Витселе.

    «Продажа Халка — это большая удача. Безусловно, добро на этот трансфер дал новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Он наверняка представляет, как будет строить игру своей новой команды без ее лидера последних лет. Не будем забывать, что «Зенит» попал под санкции УЕФА за нарушение принципов финансового fair-play, а те деньги, которые выручены в результате продажи Халка, позволят решить многие проблемы.

    Уверен, что при наличии достойных предложений «Зенит» расстанется и с Акселем Витселем и Эсекьелем Гараем. Луческу будет строить новую команду, и для этого, безусловно, получит карт-бланш на приобретение новых игроков. Продажа старых позволит получить для этого необходимые средства. Это абсолютно нормальное явление в футболе. Нынешний состав питерского клуба себя уже исчерпал. Команда с такими игроками и таким бюджетом не смогла даже в Лигу чемпионов по итогам завершившегося сезона выйти. Было видно, что ей не хватает характера, и нужно что-то менять», – отметил Сарсания.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.07.2016 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июля 2016, 14:31

      "Зенит даже в Лигу чемпионов не попал...", а что выше ЛЧ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      JokUr 4 июля 2016, 11:57

      Тру. Великий Зенит же не в ЛЧ. Кэк

      1
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      ...
      Рейтинг: +58

      JokUr > РМЗ 16 июля 2016, 01:40

      да хватит говорить о пацанячьих очках, братишка. Или уже смирись и найди себе того, кто разделит этот интерес))))

      0
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      Рейтинг: +34

      Bayern Andr 4 июля 2016, 11:43

      Надеюсь подтянет молодых ребят!

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Bayern Andr 4 июля 2016, 11:54

      И тогда в ЛЧ лет так через 5 мы увидим их.

      1
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