Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Шильо и Дармиан попали в сферу интересов «Барселоны»

    Двое игроков сборной Италии находятся в сфере интересов «Барселоны». Речь идет о защитнике «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиане и Маттиа Де Шильо из «Милана».

    Отмечается, что сине-гранатовым импонирует способность футболистов выступать на обоих флангах защиты. Напомним, каталонский клуб недавно покинул Даниэль Алвес, перешедший в «Ювентус», поэтому «блауграна» явно не помешает хороший фланговый защитник.

    В прошлом сезоне Дармиан провел в АПЛ 28 игр, забив один мяч и заработав восемь желтых карточек. На счету Де Шильо одна результативная передача и три предупреждения в 22-х поединках Серии А.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2016 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 июля 2016, 11:44

      Де Шильо берите!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11