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    Сотни аргентинских болельщиков вышли на митинг в честь Месси с просьбой не покидать сборную

    Сотни аргентинских болельщиков провели в Буэнос-Айресе митинг в честь нападающего национальной команды Лионеля Месси. Во время шествия, проходившего под проливным дождем, поклонники «альбиселесте» несли в руках баннеры и транспаранты, призывающие пятикратного обладателя «Золотого мяча» не покидать сборную Аргентины.

    Напомним, после поражения от сборной Чили (0:0; 2:4 – по пенальти) в финале Кубка Америки-2016 Месси заявил о завершении выступлений за национальную команду.

    Источник: Reuters

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    03.07.2016 06:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 июля 2016, 11:24

      Вот терпеть не могу людей, которые заставляют других людей их о чём-либо упрашивать. До этого случая нормально относился к гному, но это реально переходит все границы. Он знал, чем это всё обернётся и теперь просто ждёт пока все перед ним расстелятся и потом, вот увидите, скажет ок я вернусь... По-моему это очень мерзко... Возомнил из себя хрен знает кого...

      -1
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      Рейтинг: +134

      FCQ > ivanthebest 3 июля 2016, 13:05

      По-братски закройся там где нибудь чтоб тебя не видели

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > FCQ 3 июля 2016, 14:22

      клоуном пытаешься что ли подрабатывать?

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