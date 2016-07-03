Сотни аргентинских болельщиков вышли на митинг в честь Месси с просьбой не покидать сборную

Вот терпеть не могу людей, которые заставляют других людей их о чём-либо упрашивать. До этого случая нормально относился к гному, но это реально переходит все границы. Он знал, чем это всё обернётся и теперь просто ждёт пока все перед ним расстелятся и потом, вот увидите, скажет ок я вернусь... По-моему это очень мерзко... Возомнил из себя хрен знает кого...
Сотни аргентинских болельщиков провели в Буэнос-Айресе митинг в честь нападающего национальной команды Лионеля Месси. Во время шествия, проходившего под проливным дождем, поклонники «альбиселесте» несли в руках баннеры и транспаранты, призывающие пятикратного обладателя «Золотого мяча» не покидать сборную Аргентины.
Напомним, после поражения от сборной Чили (0:0; 2:4 – по пенальти) в финале Кубка Америки-2016 Месси заявил о завершении выступлений за национальную команду.