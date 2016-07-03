Сотни аргентинских болельщиков вышли на митинг в честь Месси с просьбой не покидать сборную

Сотни аргентинских болельщиков провели в Буэнос-Айресе митинг в честь нападающего национальной команды Лионеля Месси. Во время шествия, проходившего под проливным дождем, поклонники «альбиселесте» несли в руках баннеры и транспаранты, призывающие пятикратного обладателя «Золотого мяча» не покидать сборную Аргентины.

Напомним, после поражения от сборной Чили (0:0; 2:4 – по пенальти) в финале Кубка Америки-2016 Месси заявил о завершении выступлений за национальную команду.