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    Президент «Лиона»: «По Вальбуэна есть предложения от «Фенербахче» и из Китая

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о будущем полузащитника Матье Вальбуэна.

    «Решать предстоит ему самому. Мне Вальбуэна нравится, хотя он провел и не очень удачный сезон. Если он решит остаться, мы будем только рады.

    Несколько дней назад я был в Китае и беседовал там о возможной продаже Вальбуэна. Кроме того, есть предложения от турецких клубов, среди которых – «Фенербахче». Сейчас все зависит от игрока», – приводит слова Оласа Get French Football News.

    Вальбуэна стал футболистом «Лиона» в 2015 году, перейдя из «Динамо». Его нынешний контракт с французским клубом рассчитан до 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 23:39
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