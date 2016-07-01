Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи возглавил итальянский клуб «Тернана». Ассистентом Пануччи будет Паоло Родольфи, тренером вратарей – Франко Танкреди. Фабрицио Ларини назначен спортивным директором «Тернаны».

Стоит отметить, что предыдущим местом работы Пануччи был «Ливорно», из которого тренера уволили в марте.