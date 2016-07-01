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    Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»

    Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи возглавил итальянский клуб «Тернана». Ассистентом Пануччи будет Паоло Родольфи, тренером вратарей – Франко Танкреди. Фабрицио Ларини назначен спортивным директором «Тернаны».

    Стоит отметить, что предыдущим местом работы Пануччи был «Ливорно», из которого тренера уволили в марте.

    Источник: Twitter

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    01.07.2016 16:42
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