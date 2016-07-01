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    «Ливерпуль» объявил о трансфере Матипа

    Защитник «Шальке-04» Жоэль Матип официально стал игроком «Ливерпуля». Камерунец подписал с мерсисайдцами долгосрочное соглашение. 24-летний футболист перешел в английский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Шальке» истек.

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Матип провел 21 матч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    01.07.2016 11:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      Kano 1 июля 2016, 14:30

      Шальке всех теряет свободным агентами.

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 1 июля 2016, 11:53

      очень крутой трансфер. повезло, за бесплатно то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 июля 2016, 11:45

      Ловрен и Сако, наверняка, уже в страхе едят грязь из под ногтей

      -3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 июля 2016, 11:42

      Хороший трансфер и бесплатный причем

      0
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