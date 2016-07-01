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Глушаков: «Самое сложное – это проснуться с утра»

1 июля 2016, 07:39
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о подготовке московской команды к предстоящему сезону российской Премьер-лиги.

«Обычный сбор, погода хорошая, все условия созданы для подготовки к сезону. Настроение у команды хорошее. Интенсивность тренировок отличная, я не растерял форму, так что для меня это кажется очень легкой нагрузкой. Сегодня будем смотреть чемпионат Европы, так и переключаем внимание. С футбола на футбол.

Самое сложное упражнение в зале? Проснуться с утра. Не думаю, что есть что-то еще сложное», – отметил Глушаков.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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AloneStalker
1467348852
Пить надо поменьше, и с утра просыпаться тогда легко будет.
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vladimir-7
1467349327
Во, напиваются, что до кровати добраться не могут и спят прямо в зале.
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Kulimen
1467350344
Интересно со скольки у него утро начинается. Наверное, часов с 11
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Legioner-05
1467351569
В жизни есть и намного посложнее вещи
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алекс88
1467355213
Сложнее ноги ваши корявые выпрямить...чтобы по мячу хоть попадали бы
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Павел Амурский
1467355369
А у Глушакова была форма, странно даже, он мячом владеет на уровне дворового пацана.
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kotmyshka
1467358195
Так вот почему сборная вылетела. Они не просыпаясь играли.
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