Глушаков: «Самое сложное – это проснуться с утра»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о подготовке московской команды к предстоящему сезону российской Премьер-лиги.

«Обычный сбор, погода хорошая, все условия созданы для подготовки к сезону. Настроение у команды хорошее. Интенсивность тренировок отличная, я не растерял форму, так что для меня это кажется очень легкой нагрузкой. Сегодня будем смотреть чемпионат Европы, так и переключаем внимание. С футбола на футбол.

Самое сложное упражнение в зале? Проснуться с утра. Не думаю, что есть что-то еще сложное», – отметил Глушаков.