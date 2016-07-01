Игроки сборной Англии поддержали идею приглашения в команду зарубежного тренера

Лидеры сборной Англии склонны к тому, чтобы национальную команду возглавил зарубежный тренер.

Источник сообщает, что футболистов не устраивают специалисты, такие как Сэм Эллардайс, Алан Пардью, Стив Брюс и Эдди Хау, которые могут стать преемником Роя Ходжсона.

Есть информация, что исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн обсудил возможные кандидатуры нового главного тренера с опытными игроками сборной капитаном.

Ранее сообщалось, что Ходжсон покинул команду после вылета от Исландии (1:2) на стадии 1/8 финала Евро-2016.