Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Выход Великобритании из ЕС может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов

    Решение Великобритании выйти из состава Европейского союза, которое было принято вчера на референдуме, может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов.

    По информации источника, сразу 122 футболиста Премьер-лиги могут лишиться разрешения на работу в стране.

    Согласно регламенту УЕФА, игроки должны принять участие в 30 процентах матчей своих сборных в течение последних 24 месяцев, чтобы выступать в Великобритании, если они из страны, которая не входит в состав Европейского союза. Для стран, которые занимают места с 11 до 20 места в рейтинге ФИФА, этот уровень доходит до 45 процентов.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2016 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 24 июня 2016, 12:36

      РФС принял решение по легионерам за месяц до чемпионата. У англичан есть два года. Так что не надо тут пургу нагонять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 24 июня 2016, 12:09

      Смешнее было было заставить Англию Шотландию и прочих объединиться в одну сборную и не морочить остальной Европе мозг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2016, 11:56

      Россиянам это не грозит! Наших в Англии нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 24 июня 2016, 11:07

      Так вроде 52% проголосовали против

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июня 2016, 10:39

      "Согласно регламенту УЕФА, игроки должны принять участие в 30 процентах матчей своих сборных в течение последних 24 месяцев, чтобы выступать в Великобритании"

      Что за бред, у УЕФА специальный регламент только для Великобритании ? Это разве не дело самой Великобритании кого впускать себе или не пускать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > FanatSerj 24 июня 2016, 18:21

      наверное, не УЕФА, а регламент английской федерации футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 июня 2016, 10:38

      Жаль, что это не наша Премьер-лига.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 24 июня 2016, 10:05

      Жопец АПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11