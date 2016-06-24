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    Президент «Атлетико»: «Врсалько прошел медосмотр. Нужно выучить его фамилию»

    Президент «Атлетико» Энрике Серезо подтвердил, что клуб близок к подписанию защитника «Сассуоло» Шиме Врсалько.

    «В среду он прошел медицинское обследование, и я думаю, что он перейдет к нам и будет играть в «Атлетико» в следующем сезоне.

    Мне придется выучить эту фамилию, я все еще не говорю по-хорватски», – сказал Серезо.

    В прошлом сезоне Врсалько провел за «Сассуоло» 36 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    24.06.2016 01:40
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      mellanxollik 24 июня 2016, 08:55

      Это центрдэф или края?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 24 июня 2016, 06:46

      всралько

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > alexfor 24 июня 2016, 07:53

      Хехехе,)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Dgad 24 июня 2016, 18:21

      ага)

      0
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