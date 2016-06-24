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    РЖД предлагает размещать гостей ЧМ-2018 в вагонах

    Болельщики, которые приедут в Россию во время ЧМ-2018, могут быть размещены в железнодорожных вагонах в случае недостатка мест в гостиницах. С таким предложением, по информации источника, выступил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

    «На совещании предлагалось организовать в Нижнем Новгороде и Самаре так называемые туристические стоянки, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. В таких вагонах смогут остановиться те, кто не успел забронировать место в гостинице или не хочет платить за проживание много денег», – сообщил источник.

    Представитель Горьковской железной дороги подтвердил, что подобный вариант размещения фанатов рассматривается.

    «Да, мысли по этому поводу есть. Тут же сразу много нюансов возникает – где делать стоянку, как ее организовать так, чтобы рядом была вся инфраструктура, как обеспечить людей электричеством, водой, элементарными необходимыми для гигиены вещами. Так что этот вопрос будет еще очень серьезно прорабатываться», – сказал представитель ГЖД.

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    Источник: Life

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    24.06.2016 01:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 июня 2016, 13:23

      И все удобства под боком. Особенно в плане стадной депортации.
      Главное, не забыть использовать третьи полки и мелким шрифтом в контракте прописать десятикратное возмещение причиненного вреда. Сменим парк вагонов, озолотимся! Не мы, конечно, а РЖД. И на следующий год "Локо" ЧР выиграет...

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 июня 2016, 12:13

      Хорошая идея.
      Главное во время стоянки не разрешать пользоваться туалетом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июня 2016, 12:05

      Столыпинским вагонам в депо стоять не дело,
      Применим для фанатов привычно и умело.
      Колыма, Сибирь, Камчатка,
      Хороша в России хватка.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 июня 2016, 10:49

      И вот министр культуры поднимает стакан
      И вы не поверите, из его iphone 3G победоносно звучит

      Еду в Магадан
      В Магадан

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июня 2016, 10:35

      ахх-хааа-хаа на вагоны и в сибирь их всех нах, желательно вместе с футболистами, может тогда у нас шанс из группы выйти появиться )))

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 10:18

      Идиот. У нас и так хотят ЧМ отобрать, а ты еще дрова в огонь подбрось, чтобы все СМИ раззвонили: "русские вас хотят в вагонах поселить. Не надо туда ехать" Вопросы они прорабатывают.Иногда тупость чиновников не знает границ...

      0
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > ljrljr0505 24 июня 2016, 11:03

      Не переживай. Сми везде сми, люди везде люди. Читать умеют везде.

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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 09:47

      Угу. В теплушках.

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 24 июня 2016, 09:41

      "Умом Россию не понять, в Россию можно только верить" (С).

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      Рейтинг: +92

      rusti2006 24 июня 2016, 09:10

      Это РОССИЯ

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      Рейтинг: +5113

      hunta 24 июня 2016, 09:03

      А ещё тюрьмы и СИЗО для гостей освободить....

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