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    Луческу: «Работаем над передачами – на этом будет строиться наша игра»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к новому сезону.

    «Пока мы работаем, набираем кондиции. Во время тренировок анализируем игры, которые проходят на чемпионате Европы. Сейчас мы озадачены несколькими моментами. Нужно хорошо подготовить команду физически, что позволит играть в более атакующий футбол. Работаем над тем, чтобы игроки вскрывали зоны соперника, врывались в них. Работаем и над передачами — на этом будет базироваться наша игра. Мы пытаемся всегда контролировать мяч, контролировать игру, а для этого нужно хорошо владеть пасом», – сказал Луческу.

    По словам румынского специалиста, он уделяет внимание и молодым игрокам.

    «У нас получилось посмотреть молодых игроков, которые на таком уровне еще не показывали себя, постоянно не тренировались с командой. Увидели, как они ведут себя на футбольном поле, вне поля. И они должны, даже обязаны использовать то, что еще не все находятся здесь, показать себя с лучшей стороны. И в тренировочном процессе, в играх они должны доказать, что не зря тренируются сейчас и могут претендовать на то, чтобы быть в «Зените».

    Также Луческу затронул тему тактики и назвал сроки возвращения игроков из национальных сборных.

    «Мы начали постепенно говорить о тактике, об организации игры. Начали работать над завершающей стадией атаки, что подразумевает автоматизм, взаимодействие и комбинации. Потому что уже через три–четыре дня – первая товарищеская игра. Уверен, что после первого сбора я буду иметь полное представление о тех молодых игроках, которые поехали с нами, и мы будем ждать сборников.

    Они приедут на второй сбор, пятого числа, а до этого будут восстанавливаться. Вообще-то до первого официального матча, игры на Суперкубок, осталось не так много времени. Надеюсь, что первый сбор покажет и выявит несколько молодых футболистов, которых мы смогли бы оставить и которые смогут конкурировать с игроками основного состава».

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.06.2016 23:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +368

      mik1954 24 июня 2016, 12:29

      У молодых при любом раскладе шансов мало, слишком велика разница между основой и дублем....

      1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > mik1954 24 июня 2016, 19:18

      Легионеры, вперед!!!!

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 24 июня 2016, 00:21

      передачи,тормоз,газ - не попутали бы

      0
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      Рейтинг: +840

      sined1951 24 июня 2016, 00:15

      Дед молодец, смотрит в корень. Именно игра в пас, особенно при скоростной игре, бич наших команд. Хороший обостряющий пас у нас могут исполнить единицы. Большинство игроков стремятся играть по-проще, поэтому много поперечных передач и откидок назад.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2016, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Можете контролировать мяч сколько угодно,Ростову нужно всего 2-3 раза что бы вы его потеряли)))

      -4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Marqello 24 июня 2016, 11:10

      Секта надругается над бомжем.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Marqello 24 июня 2016, 11:32

      Неправда.Секты это московские команды и зенит.Они любят себя и ненавидят других.А Ростов к другим относится ровно.Раньше у нас было 2 команды и нам было все равно за какую болеть.Я все детство ходил и на ту и на другую.И футболисты одной команды часто приходили посмотреть на игру другой.И заметьте,Ростовчане не оскорбляют других болельщиков на этом сайте.По крайней мере стараются

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