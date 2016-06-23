Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    L’Equipe: «ПСЖ» разорвал контракт с Бланом, компенсация составит 22 миллиона

    «ПСЖ» расторг контракт с главным тренером Лораном Бланом. Об этом сообщает L’Equipe.

    По информации издания, о прекращении сотрудничества будет официально объявлено в ближайшее время.

    Источник также сообщает, что парижский клуб выплатит специалисту компенсацию в размере 22 миллионов евро. Напомним, соглашение Блана с «ПСЖ» было продлено в феврале.

    Ранее появлялась информация, что новым наставником парижан станет Унаи Эмери.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 июня 2016, 07:52

      все в доле остались))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 июня 2016, 22:35

      Капелло рвет на себе волосы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 21:49

      Карпин бы одобрил такую аферу)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 21:48

      Вот кого в МЮ надо было, а не истеричку португальскую!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 23 июня 2016, 21:36

      везучий этот -еБлан

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 июня 2016, 21:35

      Просто гении управленческие... Продлить контракт, и через 4 месяца выгнать с выплатой неустойки за 3 года... Совсем деньги девать некуда? Я могу свои реквизиты скинуть))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ivanthebest 23 июня 2016, 21:56

      Ты что-нибудь слышал про отмывание денег?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 23 июня 2016, 21:22

      Ну и лохидама-лока.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11