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    Мутко: «Главным тренером сборной России может стать даже женщина»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что выбор нового главного тренера сборной России не будет зависеть от национальности того или иного претендента. Кроме того, по словам футбольного чиновника возглавить главную команду страны имеет возможность даже женщина. Напомним, что после поражения от Уэльса в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 и, соответственно, вылета из турнира, наставник россиян Леонид Слуцкий недвусмысленно заявил о своей отставке.

    «Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером. Не исключаю, что тренером сборной может быть иностранец, если Слуцкий все-таки уйдет. Но хотелось бы видеть на этом посту россиянина.

    Слуцкий в ближайшее время сам примет решение, останется ли тренером сборной. Минспорт пока его кандидатуру не снимает. У него скоро закончится срок полномочий на посту главного тренера сборной России», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.06.2016 15:49
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +215

      iuda 24 июня 2016, 15:35

      Это он так лоббирует свою любимую Татьяну Ивановну Мутко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      kurskih 24 июня 2016, 00:34

      Мутко как всегда в своём репертуаре. Сразу вспоминается реклама - иногда лучше жевать, чем говорить! )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июня 2016, 23:40

      Наша сборная это "обитель зла".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июня 2016, 22:24

      Смородскую назначить надо! Вся Европа посмеется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 июня 2016, 20:48

      а министром спорта может быть даже моя кошка!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > кошмарик 23 июня 2016, 21:07

      .....да что ты говориииишь, кошмааарик!!!???....твоя кошка может быть таким как мудко только сильно понюхав валерьянки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 23 июня 2016, 20:25

      Леонтич! Тока своих родственных женских особей не предлагай... Ты уж очень скольский, твои бабы будут нам ещё противнее... уйди, УЖО! ДОстал!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 23 июня 2016, 19:17

      похоже до сих пор пиво не выветрилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 23 июня 2016, 19:08

      Он кажется уже свою речь после Евро контролировать не может

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 23 июня 2016, 18:45

      просто редкостный дол--ёб

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 18:34

      Задолбал этот клоун . Он даже английский выучить не может, значит он бестолочь! Почему министр спорта России - бестолочь?

      8
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 18:44

      Только спорта?

      4
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