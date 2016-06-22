Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика на чемпионате мира-2018

    Госдума приняла сегодня в третьем, окончательном, чтении законопроект, который позволит иностранным болельщикам въезжать в Россию на чемпионат мира-2018 по персонифицированной карте зрителя, известной также как паспорт болельщика или fan-ID. При этом виза им не потребуется.

    Такая норма начнет действовать за 10 дней до даты проведения первого матча турнира и перестанет действовать через 10 дней после последнего. Помимо fan-ID необходимо будет предоставить «действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве», а также входной билет на матч или документ, дающий право на его получение.

    Одновременно безвизовый порядок въезда в РФ иностранцев, принимающих участие в мероприятиях турнира, а также непосредственно спортсменов, включенных в списки ФИФА, меняется на въезд с оформлением визы, но в упрощенном порядке. В частности, визы для этих граждан будут оформляться по решениям, принятым МИД России, на основании ходатайств оргкомитета «Россия-2018» в течение 3 рабочих дней с момента подачи документов и без консульского сбора – при условии, что эти лица включены в списки ФИФА. Данный порядок будет применяться до 31 декабря 2018 года.

    При этом иностранцы, принимающие участие в мероприятиях и не являющиеся участниками спортивных соревнований, будут въезжать и выезжать из РФ по многократным обыкновенным рабочим визам. Они будут выдаваться на срок до 1 года с возможным последующим их продлением по ходатайству оргкомитета.

    Иностранцы, привлекаемые ФИФА, ее дочерними организациями и контрагентами, конфедерациями, национальными футбольными ассоциациями, Российским футбольным союзом, оргкомитетом «Россия-2018», будут вправе работать в РФ без получения патента.

    Болельщики, волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА, смогут бесплатно пользоваться городскими и пригородными автобусами, троллейбусами, электричками по маршрутам спортивных соревнований, а также метро.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2016 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 июня 2016, 19:34

      Если стадионы будут готовы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 июня 2016, 18:53

      юношеский футбол развивайте,сидите в думе у себя,пи...ры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 22 июня 2016, 18:10

      А в Думе найдутся думающие люди,которые просто любят футбол?
      Которым не безралична сб России в предверии ЧМ2018?!!!!
      Или все дело в болелах,а не в бардаке ,который царит в футболе,
      Вам сытно и вам ничего не хочется менять!
      Вот ,если товарищ Пу скажет - прикажет ,тогда вы забздите ,а так еще не одни протрете,принимая решения достойных только дураков!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > alex1951 22 июня 2016, 18:11

      ...портки протрут ,имелось ввиду...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11