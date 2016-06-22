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    Хайнце возглавил клуб второго аргентинского дивизиона

    Экс-защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце продолжил свою карьеру на тренерском поприще. Он возглавил клуб второго аргентинского дивизиона «Архентинос Хуниорс».

    «Готов сделать все от меня зависящее, чтобы в каждой игре мы побеждали и смогли выйти в высший дивизион. Для меня это большой вызов, мы должны стать героями», – приводит слова Хайнце пресс-служба клуба.

    До этого олимпийский чемпион Афин работал в «Годой-Крус», но был уволен после 10 матчей чемпионата Аргентины из-за плохих результатов команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 13:39
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