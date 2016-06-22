Максвелл продлил контракт с «ПСЖ»

Недооцененный игрок по мне. Класс есть.
«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником команды Максвеллом. Новое соглашение с бразильским футболистом рассчитано до лета 2017 года.
– В прошлом сезоне вы говорили о том, что хотите уйти. Что заставило вас изменить свое решение?
– Все то, что произошло в концовке сезона. Я почувствовал, как ко мне относятся в клубе, как меня любят болельщики. Я очень рад остаться и поставить подпись под новым контрактом с клубом.
– «ПСЖ» одержал четыре победы кряду в чемпионате Франции. Какие ваши цели на новый сезон?
– Продолжать выступать в основе и приносить пользу команде. Необходимо добиться успеха во всех соревнованиях, ведь клуб этого заслуживает.
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Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @maxwellscherrer d’une saison #TheDreamHunter pic.twitter.com/cO8GiI3RBk— PSG Officiel (@PSG_inside) 21 июня 2016 г.