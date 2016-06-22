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    Максвелл продлил контракт с «ПСЖ»

    «ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником команды Максвеллом. Новое соглашение с бразильским футболистом рассчитано до лета 2017 года.

    – В прошлом сезоне вы говорили о том, что хотите уйти. Что заставило вас изменить свое решение?

    – Все то, что произошло в концовке сезона. Я почувствовал, как ко мне относятся в клубе, как меня любят болельщики. Я очень рад остаться и поставить подпись под новым контрактом с клубом.

    – «ПСЖ» одержал четыре победы кряду в чемпионате Франции. Какие ваши цели на новый сезон?

    – Продолжать выступать в основе и приносить пользу команде. Необходимо добиться успеха во всех соревнованиях, ведь клуб этого заслуживает.

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    Источник: Twitter

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    22.06.2016 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 июня 2016, 21:27

      Недооцененный игрок по мне. Класс есть.

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