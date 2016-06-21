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    ФНЛ: «Волга» расформирована, ее заменит «Балтика»

    Нижегородская «Волга» официально сообщила о своем расформировании.

    Команду в ФНЛ сезона 2016/17 заменит «Балтика», которая заняла в прошлом чемпионате 17 место.

    Источник: ФНЛ

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    21.06.2016 19:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Pischalov 21 июня 2016, 23:35

      а для кого строят стадион там? или это будет торговый центр?))

      0
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      Рейтинг: +65

      Альви 21 июня 2016, 23:26

      Это Обидно слышать,ведь вроде недавно играли в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 июня 2016, 20:52

      Такой огромный город без команды оставили, позор нижегородским властям, третью команду уничтожили. Ну не верю я, что в таком огромном городе невозможно найти средства на финансирование одной команды, да и то в фнл.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 июня 2016, 20:17

      Воровали понемногу. Затем помногу. В конечном итоге украли у нас "Волгу". Ту самую, в которой когда-то играли Карасев, Линев, Сентюрин...

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 июня 2016, 19:50

      Эх, печаль( а ведь только в позапрошлом году играли в РФПЛ((

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      Рейтинг: +15

      _Химик_ > allkeeper 21 июня 2016, 19:58

      Да, еще один пример того, что клубы только с госфинансированием нежизнеспособны

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      Рейтинг: +15

      _Химик_ > allkeeper 21 июня 2016, 20:00

      попросту слили неликвидный актив

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