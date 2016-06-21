ФНЛ: «Волга» расформирована, ее заменит «Балтика»

а для кого строят стадион там? или это будет торговый центр?))
Нижегородская «Волга» официально сообщила о своем расформировании.
Команду в ФНЛ сезона 2016/17 заменит «Балтика», которая заняла в прошлом чемпионате 17 место.
а для кого строят стадион там? или это будет торговый центр?))
Это Обидно слышать,ведь вроде недавно играли в РПЛ
Такой огромный город без команды оставили, позор нижегородским властям, третью команду уничтожили. Ну не верю я, что в таком огромном городе невозможно найти средства на финансирование одной команды, да и то в фнл.
Воровали понемногу. Затем помногу. В конечном итоге украли у нас "Волгу". Ту самую, в которой когда-то играли Карасев, Линев, Сентюрин...
Эх, печаль( а ведь только в позапрошлом году играли в РФПЛ((