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    Мамаев: «Это сегодня наш максимум»

    Полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (3:0).

    – Проиграли, разгромный счет. Стыдно очень. Это сегодня наш максимум.

    – Не смогли прийти в себя после двух голов?

    – Конечно, 0:2 к 25-й минуте сильно ударило. Тем не менее старились играть дальше. К сожалению, даже не получилось одного гола забить. Невозможно каких-то слов подобрать в оправдание. Стыдно перед болельщиками.

    – Сегодня был атакующий состав. Ставка не сыграла?

    – Играли в футбол. Создавали моменты. Первый гол – ошиблись при искусственном офсайде. Второй – какие-то рикошеты, и человек выходит один на один. Не скажу, что тактика не сработала, – сказал Мамаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 01:30
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