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  • Барбоза: «Роналду выглядит слабенько из-за усталости, накопленной по ходу сезона»

Барбоза: «Роналду выглядит слабенько из-за усталости, накопленной по ходу сезона»

19 июня 2016, 18:38
2

Португальский агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-полузащитника сборной России Марата Измайлова, поделился своим мнением об игре сборной Португалии на Евро-2016.

– Почему португальцы играют так слабо, и не оценивается ли в Португалии результат на Eвро, два набранных очка, как позор?

– Нет, как позор – так точно не говорят. Оценка пока такая – просто плохо выглядим, отсюда и результат. Команда не может реализовать то, что создает. С Исландией просто плохо смотрелись, а с Австрией упускали моменты. Плюс Криштиану Роналду не забил очередной пенальти. По-моему, уже четвертый или пятый в этом году. Теперь нам остается побеждать Венгрию.

– Почему Роналду так по-детски набросился на исландцев?

– Ну, обычно в случае неудачи есть два подхода – искать причины неудач внутри команды, чего Криштиану не делает. Или кивать на соперника. То, что сказал Роналду, – самый легкий способ. Он говорит неразумные вещи в адрес Исландии. Эта команда играет в свой футбол, она не виновата в том, что Роналду так выглядит.

– Что с ним в принципе происходит на этом Eвро?

– Ничего особенного. К сожалению, в сборной он никогда не выступал на том же уровне, что и в «Реале». А вы привыкли оценивать его именно по Мадриду. В Португалии к нему относятся с большой симпатией, но это не оправдывает Криштиану. Посмотрите на предыдущие чемпионаты мира и Европы – он всегда был очень далек от своей лучшей формы.

– Почему?

– Потому что человек утомляется к концу сезона, матчей очень много. Просто не хватает сил. Огромная усталость, и в сборной он выглядит слабенько.

– Может, он уже просто не тот? Старый стал?

– Криштиану, которого мы знали 4-5 лет назад – не тот, что мы видим сейчас. Но главный аргумент все же усталость.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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калач
1466353531
выглядит слабенько из-за усталости, накопленной за 31 год
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Пчела 672
1466361526
Ну да)) устал мешок с деньгами за собой тащить.
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