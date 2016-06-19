Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Лаурентис: «Наполи» – это единственный театр, в котором Игуаин может стать героем»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Гонсало Игуаина в мадридский «Атлетико».

    «Конечно, некоторые топ-клубы проявляют к нему определенный интерес. Но им нужно выложить за него 94 миллиона евро, чтобы активировать опцию выкупа.
    Игуаин стал топ-игроком в Неаполе, как и Марадона. У того тоже не получилось стать лидером в «Барселоне».

    «Наполи» – это не второй выбор для него. Это единственный театр, в котором он может стать героем», – заявил Де Лаурентис.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2016 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июня 2016, 17:35

      Да, это так.. Помню - каким деревянным был на ЧМ..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 июня 2016, 17:12

      И правда пусть остаётся, раз так всё получается здорово
      На руках носить весь Неаполь будет, если ещё хотя бы один сезон такой проведёт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11