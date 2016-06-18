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    Мендеш: «Если бы существовал приз лучшему человеку, то его бы завоевал Роналду»

    Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Реала» Криштиану Роналду, заявил, что его клиент выиграл бы приз лучшему человеку, если бы таковой вручался.

    «Если бы существовал приз лучшему человеку, то его бы выиграл Криштиану Роналду, потому что он является замечательным отцом и отличным другом. Он – прекрасный пример для нашего общества и молодежи.

    Как на поле, так и вне его Роналду – пример целеустремленности и амбиций. Он лучший спортсмен планеты всех времен», – сказал Мендеш.

    Источник: Marca

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    18.06.2016 18:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 19:25

      "лучший человек" себя показал в матче с исландией... всем все ясно... мендеш пусть дальше сосет

      1
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > 84aivengo 20 июня 2016, 09:52

      Ведь не всегда бывает у людей успех.

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 18 июня 2016, 19:22

      Видимо Мендеш не знаком с внешним миром а живет в бабле Рональду

      -2
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      Рейтинг: +319

      alexfor 18 июня 2016, 18:57

      такой хуйни я еще не слышал....
      качествами лучшего человека он точно не обладает..скорее, наоборот.

      2
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan > alexfor 18 июня 2016, 23:58

      ты с ним общался чтоль? или дружишь много лет? если не знаешь - не надо тут своё слабоумие демонстрировать

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > IAmZlatan 19 июня 2016, 00:25

      свое слабоумие показываешь ты. он своими выходками и высказываниями показывает, что высокомерное чмо, который остальных ни во что не ставит.

      -2
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan > alexfor 19 июня 2016, 00:36

      да ты совсем бедолага я смотрю... как же ты живешь то такой?

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > IAmZlatan 19 июня 2016, 00:49

      живу как-то, ты бы лучше себя спросил, как ты такой живешь, латентный роналдудрочер.

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > alexfor 20 июня 2016, 09:52

      Я думаю не нужно говорить о людях так если ты с ним лично не знаком,это известные люди и вокруг них всегда критика и давление.все что ты сейчас пишешь это всего лишь то,что ты слышал от других(ненавистников)у которых работа в этом и заключается чтобы оскорблять личностей,знаменитостей, и нынче в таком положении можем оказаться и Я и Ты и тогда и о нас будут так говорить.Желаю добра!Любите футбол!

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