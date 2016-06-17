Президент Хорватии: «Браво, метатели петард! Браво, фанаты!»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на своей странице в Facebook прокомментировала поведение болельщиков в матче хорватов против Чехии (2:2) на Евро-2016. Напомним, фанаты бросили на поле несколько файеров и устроили потасовку.

«Браво, метатели петард! Браво, фанаты! Вы – враги Хорватии! Вы ненавидите свою команду и ведете себя, как нацисты! Я говорю: вы ответите за это! Позор вам!», – написала Грабар-Китарович.

Напомним, по поводу этого инцидента УЕФА откроет дисциплинарное дело.