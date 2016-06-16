Мутко: «Русские себя нормально ведут»

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко обратил внимание УЕФА на провокации со стороны английских болельщиков на чемпионате Европы во Франции.

«Я обратил внимание УЕФА на поведение английских болельщиков. Сделал это еще перед матчем со Словакией. Там сплошные провокации. Я видел англичан, что они творили в Марселе. Почему-то на их поведение закрывают глаза. Русских почему-то обвиняют, но мне кажется, они зря это делают. Русские себя нормально ведут, но почему-то им по улице не пройти – они стали мишенями», – заявил он.