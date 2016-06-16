«Эвертон» готов платить Лукаку 100 тысяч в неделю

«Эвертон» очень хочет сохранить в команде форварда Ромелу Лукаку, за которым «охотятся» «Челси» и «Ювентус».

По информации источника, мерсисайдцы готовы платить своему лидеру 100 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «ириски» согласны продать бельгийца за 65 миллионов евро.