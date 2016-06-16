«Эвертон» готов платить Лукаку 100 тысяч в неделю

Если Эвертону предложат 70 лямов за Лукаку, они его продадут и не пожалеют . . . в конце концов, есть много форвардов до 70 лям, не хуже Лукаку и не старше . . . Абубакар из Порту, Ляказетт из Лиона, Фишер из Аякса, Батшуайи из Марселя, Пако Алькасер из Валенсии . . .
«Эвертон» очень хочет сохранить в команде форварда Ромелу Лукаку, за которым «охотятся» «Челси» и «Ювентус».
По информации источника, мерсисайдцы готовы платить своему лидеру 100 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что «ириски» согласны продать бельгийца за 65 миллионов евро.