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    «Эвертон» готов платить Лукаку 100 тысяч в неделю

    «Эвертон» очень хочет сохранить в команде форварда Ромелу Лукаку, за которым «охотятся» «Челси» и «Ювентус».

    По информации источника, мерсисайдцы готовы платить своему лидеру 100 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что «ириски» согласны продать бельгийца за 65 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    16.06.2016 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 июня 2016, 10:18

      Если Эвертону предложат 70 лямов за Лукаку, они его продадут и не пожалеют . . . в конце концов, есть много форвардов до 70 лям, не хуже Лукаку и не старше . . . Абубакар из Порту, Ляказетт из Лиона, Фишер из Аякса, Батшуайи из Марселя, Пако Алькасер из Валенсии . . .

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      Рейтинг: +11

      artlord_korol 16 июня 2016, 09:20

      Ого!!!! Эвертон дает . Думаю Лукаку согласиться))

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