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    Комментатор BBC: «Не хочу иметь с ЧМ в России ничего общего»

    Футбольный комментатор радио BBC Алан Грин заявил, что отказывается ехать в Россию для освещения чемпионата мира 2018 года.

    «Я уже бывал в России несколько раз. Первый визит в Москву был фантастическим: за четыре дня я увидел Красную площадь, мавзолей Ленина, храм Василия Блаженного и многое другое. Но больше я не хочу туда ехать. К сожалению, мне пришлось побывать там еще два раза в течение полугода.

    Атмосфера во время финала Лиги чемпионов в Москве была ужасной. Когда я узнал, что Россия будет принимать ЧМ-2018, то понял, что не хочу иметь с этим ничего общего», – сказал Грин.

    Источник: Daily Mail

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    13.06.2016 23:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 14 июня 2016, 09:17

      Это верно, в России педорасов мягко сказать не любят. И чтобы понять это, не нужно было проверять это еще два раза.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июня 2016, 08:55

      А тебя никто и не приглашает, в России ты не нужен хрен моржовый.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 14 июня 2016, 08:38

      Меняй работу Алан!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 июня 2016, 06:16

      Блиииин, как это пережить????? Аланка умоляю тебя приезжай ты на ЧМ, а то он без тебя не состоится, только испортишь весь праздник своим отсутствием...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 июня 2016, 04:23

      да куй ему в клюв,не хочет-пусть и не едет.что больше комментаторов нет?как уже достали эти нытики проплаченные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Se90 14 июня 2016, 02:51

      Лалка

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 июня 2016, 01:52

      Переживём!

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      Рейтинг: +28

      absurd9 14 июня 2016, 01:02

      Вот по фиг на таких балоболов, по фиг!

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 14 июня 2016, 00:08

      И нам так тяжело от этого

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      miklos 14 июня 2016, 00:08

      Россия теперь с ума сойдет от горя. ага. что на одного британского болтуна на ЧМ будет меньше

      3
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